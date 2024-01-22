Німеччина

Клуб оформив доволі непоганий трансфер.

Гоффенгайм взяв в оренду лівого захисника Бенфіки Давіда Юрасека до літа - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Німецький колектив матиме опцію викупу у 12 мільйонів євро.

Гравець виступав у складі кількох чеських клубів, в тому числі Младі Болеслав і Славії Прага, звідки у 2023 році перейшов у португальську команду. У Зінсхаймі Давід Юрасек має допомогти закрити проблемну позицію у обороні.

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Цього сезону він провів 12 матчів в усіх можливих турнірах.