Німеччина

Пошкодження ключового форварда вплинуло на трансферні плани "фармацевтів".

Напередодні стало відомо про те, що нападник леверкузенського Баєра Віктор Боніфас отримав травму паху під час підготовки до Кубка Африки зі збірною Нігерії, після чого успішно переніс операцію та буде відсутнім щонайменше до квітня.

Як повідомляє Sky Germany, у таборі "фармацевтів" ще планують відреагувати на пошкодження нігерійського форварда на трансферному ринку цієї зими.

За інформацією джерела, наразі Баєр розглядає три кандидатури для посилення позиції центрфорварда, першою з яких є Борха Іглесіас з Бетіса. У поточному сезоні 31-річний іспанець провів на клубному рівні 18 матчів (870 хвилин), в яких він забив 2 голи та віддав 2 асисти.

Другим потенційним варіантом, як і повідомлялося раніше, є нападник туринського Ювентуса Мойзе Кін, на рахунку якого у поточній кампанії 12 поєдинків (472 хвилини) без результативних дій.

Крім того, Баєр розглядає варіант із підписанням Хабіба Діалло, який влітку перейшов до саудівського Аш-Шабаба з Страсбура за 18 мільйонів євро, провів 19 матчів (1031 хвилину), забив один гол та віддав один асист.