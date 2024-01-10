Очікується, що нігерійський форвард буде відсутнім до квітня.
Віктор Боніфас, Getty Images
10 січня 2024, 21:57
Напередодні стало відомо про те, що нападник леверкузенського Баєра Віктор Боніфас отримав травму паху під час підготовки до Кубка Африки зі збірною Нігерії.
Як повідомляє офіційний сайт "фармацевтів", 23-річний нігерієць успішно переніс операцію та з наступного понеділка розпочне реабілітацію.
Очікується, що Боніфас не зможе вийти на футбольне поле до квітня цього року.
У поточному сезоні Віктор Боніфас провів за Баєр 23 поєдинки у всіх турнірах, в яких він забив 16 голів та віддав 8 результативних передач.