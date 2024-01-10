Напередодні стало відомо про те, що нападник леверкузенського Баєра Віктор Боніфас отримав травму паху під час підготовки до Кубка Африки зі збірною Нігерії.

Як повідомляє офіційний сайт "фармацевтів", 23-річний нігерієць успішно переніс операцію та з наступного понеділка розпочне реабілітацію.

Очікується, що Боніфас не зможе вийти на футбольне поле до квітня цього року.

У поточному сезоні Віктор Боніфас провів за Баєр 23 поєдинки у всіх турнірах, в яких він забив 16 голів та віддав 8 результативних передач.