Німеччина

Очікується, що нігерійський форвард буде відсутнім до квітня.

Напередодні стало відомо про те, що нападник леверкузенського Баєра Віктор Боніфас отримав травму паху під час підготовки до Кубка Африки зі збірною Нігерії.

Як повідомляє офіційний сайт "фармацевтів", 23-річний нігерієць успішно переніс операцію та з наступного понеділка розпочне реабілітацію.

Очікується, що Боніфас не зможе вийти на футбольне поле до квітня цього року.

У поточному сезоні Віктор Боніфас провів за Баєр 23 поєдинки у всіх турнірах, в яких він забив 16 голів та віддав 8 результативних передач.