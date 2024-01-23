Клуб вирішив відмовитись від його послуг.
Марко Неппе, фото: Twitter
23 січня 2024, 13:24
Директор скаутського відділу Баварії Марко Неппе залишає клуб після 10 років роботи, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Клуб вирішив відмовитися від його послуг, оскільки незабаром Баварія розпочне співпрацю з колишнім керуючим директором РБ Лейпциг Максом Еберлем, який, як очікується, відповідатиме за спортивний департамент.
Неппе був ключовою фігурою у підписанні Баварією Гаррі Кейна, Кіма Мін Дже, Маттейса Де Лігта та багатьох інших гравців.
У поточному сезоні Баварія посідає друге місце у Бундеслізі: у клубу 41 очко після 17 турів.