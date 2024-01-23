Німеччина

Клуб вирішив відмовитись від його послуг.

Директор скаутського відділу Баварії Марко Неппе залишає клуб після 10 років роботи, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуб вирішив відмовитися від його послуг, оскільки незабаром Баварія розпочне співпрацю з колишнім керуючим директором РБ Лейпциг Максом Еберлем, який, як очікується, відповідатиме за спортивний департамент.

Неппе був ключовою фігурою у підписанні Баварією Гаррі Кейна, Кіма Мін Дже, Маттейса Де Лігта та багатьох інших гравців.

У поточному сезоні Баварія посідає друге місце у Бундеслізі: у клубу 41 очко після 17 турів.