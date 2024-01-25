Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 24 січня 2023 року, 21:30.

У перенесеному матчі 13 туру чемпіонату Німеччини-2023/24 мюнхенська Баварія приймала берлінський Уніон на Альянц Арені.

Перший тайм минув за суцільної переваги господарів за всіма компонентами, проте голів команда Томаса Тухеля не забивала.

У другій половині матчу, можливо, її б спіткала та сама участь, якби одразу не відзначився Рафаель Геррейру, тоді як решту матчу гравці провели, переважно, у боротьбі. І не завжди — у рамках правил.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Вердер у 18 турі німецької Бундесліги-2023/24:

Баварія (Мюнхен) — Уніон (Берлін) 1:0

Гол: Геррейру, 46

Баварія: Ноєр — Лаймер (Павлович, 86), Упамекано (Даєр, 46), де Лігт, Геррейру — Кімміх, Горецка — Коман (Тель, 76), Мусіала (Мюллер, 76), Сане — Кейн.

Уніон: Рьоннов — Кнохе, Фогт, Лейте — Тріммель, Крал (Ааронсон, 78), Госенс (Руссійон, 64) — Тусар, Габерер (Бедіа, 78) — Фолланд (Беренс, 26), Голлербах (Шафер, 64).

Попередження: Сане, Кейн — Беренс, Фогт, Лейте.