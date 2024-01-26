Німеччина

Ще один коментар стосовно заяви Клоппа.

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич прокоментував рішення Юргена Клоппа залишити посаду керманича Ліверпуля. Його слова наводить офіційний сайт "жовто-чорних".

"Якщо чесно, ця новина стала для мене несподіванкою. Але я знаю Юргена. І впевнений, що він дуже добре обдумав це рішення.

Клопп – видатна людина. Це надзвичайно сильний фахівець. Юрген вплинув і на наш клуб. Це йому вдалося зробити і в Ліверпулі. Впевнений, що в його тренерській кар'єрі ще буде місце, де він проведе таку ж чудову роботу, як в Англії", — сказав Терзич.