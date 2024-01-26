Ще один коментар стосовно заяви Клоппа.
Терзич, Getty Images
26 січня 2024, 21:15
Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич прокоментував рішення Юргена Клоппа залишити посаду керманича Ліверпуля. Його слова наводить офіційний сайт "жовто-чорних".
"Якщо чесно, ця новина стала для мене несподіванкою. Але я знаю Юргена. І впевнений, що він дуже добре обдумав це рішення.
Клопп – видатна людина. Це надзвичайно сильний фахівець. Юрген вплинув і на наш клуб. Це йому вдалося зробити і в Ліверпулі. Впевнений, що в його тренерській кар'єрі ще буде місце, де він проведе таку ж чудову роботу, як в Англії", — сказав Терзич.
Раніше, Клопп заявив
, що не буде працювати з жодним англійським клубом.