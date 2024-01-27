Німеччина

Боє на підході.

Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель висловився про роботу клуба на трансферному ринку. Цитує німця офіційний сайт "ротен".

"Ми працюємо над тим, що має для нас сенс. Травми нас також не підганяють. Ми впевнені у своїх силах та у гравцях, які тут. Сподіваюся, Кім Мін Дже та Нуссаїр Мазрауї повернуться зі своїх турнірів без травм.

Трансферні вікна стають все складнішими та складнішими. Громадськість грає дедалі більшу роль у цьому. Я повністю впевнений, що ми робимо. Нас не примушуватимуть до шалених вчинків. Ви покладаєтеся на це як тренер.

Ми підштовхнемо команду до завтрашньої гри. Я впевнений, що у нас буде все, щоб здобути завтра важливу виїзну перемогу", — заявив німецький фахівець.

В рамках 19-го туру німецької Бундесліги, Баварія на виїзді зіграє проти Аугсбурга. Гра відбудеться сьогодні, о 16:30 за київським часом.