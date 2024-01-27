Німеччина

Завершилися ще чотири матчі 19 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках дев'ятнадцятого туру німецької Бундесліги-2023/24 відбулися ще чотири поєдинки.

Баварія зуміла "перестріляти" Аугсбург на виїзді. Черговим голом за мюнхенців відзначився Кейн.

Аугсбург — Баварія 2:3

Голи: Демірович, 52, 90+4 (пен.) — Павлович, 23, Девіс, 45+5, Кейн, 58

На 88-й хвилині Міхель не реалізував пенальті (голкіпер)

Аугсбург: Дамен — Мбабу, Гоувелееув, Удуохай, Ягу (Маєр, 75) — Єнсен (Енгельс, 62), Реджбечай (Педерсен, 62), Якич, Варгас (Міхель, 80) — Тіц (Бельйо, 62), Демірович

Баварія: Ноєр — Геррейру, Даєр, де Лігт, Девіс — Павлович (Звонарек, 90+7), Горецка — Сане (Шупо-Мотінг, 89), Мусіала (Мюллер, 89), Коман (Тель, 26) — Кейн

Попередження: Мбабу, Ягу — де Лігт, Павлович, Сане, Геррейру, Шупо-Мотінг, Ноєр

Вердер розібрався з Фрайбургом вдома. Бременці не програють у чемпіонаті Німеччини вже протягом шести поєдинків.

Вердер — Фрайбург 3:1

Голи: Дукш, 9 (пен.), Нжинма, 53, Малатіні, 90+3 — Гріфо, 28 (пен.)

Вердер: Цеттерер — Штарк, Фрідль, Юнг — Агу (Малатіні, 90+1), Лінен, Деман — Шмід (Біттенкурт, 72), Стаге (Гросс, 85) — Дукш (Вольтемаде, 72), Нжинма (Борре, 85)

Фрайбург: Атуболу — Кюблер (Салаї, 71), Гінтер, Сільділья, Макенго (Гьофлер, 71) — Рьоль (Філіпп, 80), Еггештайн — Вайсгаупт, Гьолер, Гріфо (Муслія, 86) — Грегорич

Попередження: Штарк, Лінен — Грегорич

Вольфсбург вдома не впорався з Кельном. Команди обмінялися голами у першому таймі та більше не забивали.

Вольфсбург — Кельн 1:1

Голи: Паредес, 40 — Аліду, 38

Вольфсбург: Кастельс — Меле (Фішер, 82), Лакруа, Єнц, Рожеріу — Сванберг, Вранкс — Черни (Баку, 71), Маєр (Томаш, 71), Паредес — Вінд (Пейчинович, 82)

Кельн: Швебе — Шміц (Карстенсен, 63), Гюберс, Шабо, Фінграф — Мартель, Гусейнбашич — Любічич (Діль, 76), Кайнц (Крістенсен, 87), Аліду (Майна, 63) — Тільманн (Діц, 87)

Попередження: Сванберг, Меле, Паредес, Лакруа, Пейчинович — Шміц, Любічич, Гусейнбашич

Так само очки поділили і Гоффенгайм із Гайденгаймом. Таким чином, господарі поля продовжили свою серію без перемог у Бундеслізі до п'яти матчів.

Гоффенгайм — Гайденгайм 1:1

Голи: Крамарич, 45+7 (пен.) — Дінкчі, 29

Гоффенгайм: Бауманн — Кадержабек (Сков, 63), Акпогума, Брукс, Нсокі — Штах (Тохумджу, 63), Грілліч, Премель — Крамарич (Бішоф, 86) — Веггорст (Бюльтер, 86), Баєр (Бебу, 74)

Гайденгайм: К. Мюллер — Траоре, Майнка, Гімбер (Зірслебен, 46), Фьоренбах — Дінкчі (Зесса, 71), Бек (Пірінгер, 71), Мелоні, Шьоппнер (Тоєркауф, 90+3), Бесте (Буш, 87) — Кляйндінст

Попередження: Штах, Акпогума, Брукс, Грілліч