Німеччина

Іспанець спробує допомогти нівелювати відсутність Боніфаса через травму.

Центральний нападник Борха Іглесіас поповнив склад Баєра на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу Бундесліги.

За даними журналіста Фабріціо Романо, леверкузенці віддали Бетісу 1,5 мільйона євро за оренду 31-річного іспанця. Він додав, що Баєр отримав право викупу гравця за 8 млн. У новому клубі нападник виступатиме під 9-м номером.

Borja Iglesias wird mit der Rückennummer 9 auflaufen.

🙏 Willkommen, @BorjaIglesias9! 🙏 pic.twitter.com/S2Pc5qaveA — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) January 27, 2024

У цьому сезоні Іглесіас встиг взяти участь у 18 матчах Бетіса у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 2 асистами.

Його контракт з іспанським клубом розраховано до кінця червня 2026 року. Проте, Романо зазначає, що він підпише ідентичну угоду з леверкузенцями, якщо ті підпишуть його на постійній основі.

Нагадаємо, що іспанець покликаний допомогти Баєру нівелювати втрату нігерійця Віктора Боніфаса, який вибув на кілька місяців через травму.