Іспанець спробує допомогти нівелювати відсутність Боніфаса через травму.
Борха Іглесіас, фото Баєр
27 січня 2024, 22:09
Центральний нападник Борха Іглесіас поповнив склад Баєра на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу Бундесліги.
За даними журналіста Фабріціо Романо, леверкузенці віддали Бетісу 1,5 мільйона євро за оренду 31-річного іспанця. Він додав, що Баєр отримав право викупу гравця за 8 млн. У новому клубі нападник виступатиме під 9-м номером.
У цьому сезоні Іглесіас встиг взяти участь у 18 матчах Бетіса у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 2 асистами.
Його контракт з іспанським клубом розраховано до кінця червня 2026 року. Проте, Романо зазначає, що він підпише ідентичну угоду з леверкузенцями, якщо ті підпишуть його на постійній основі.
Нагадаємо, що іспанець покликаний допомогти Баєру нівелювати втрату нігерійця Віктора Боніфаса, який вибув на кілька місяців через травму.