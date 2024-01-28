Німеччина

Баварія може заплатити ще чимало коштів додатково.

Мюнхенська Баварія завершила черговий тиждень роботи на трансферному вікні підписанням дороговартісного новачка.

23-річний французький фланговий захисник Саша Бої коштував "Рекордмайстеру" майже 30 млн євро, які було перераховано на рахунки турецького Галатасарая.

Однак на цьому грошовий потік може себе не вичерпати.

Для турецької Суперліги подібний трансфер є не просто великим, а унікальним в історії через обсяг сплачених коштів за одного футболіста, тому "леви" не змарнували нагоди похизуватись перед рештою клубів, опублікувавши ще й додаткові умови, що містив трансферний контракт Бої.

Відповідно до оновлених даних, Баварія ще муситиме сплатити на користь турецького колективу 5 млн євро у вигляді бонусів, а також матиме перерахувати на рахунки Галатасарая певний відсоток від майбутнього продажу футболіста.

Окрім цього, мюнхенці будуть зобов’язані сплатити всі бонуси гравця в повному обсязі на користь його колишнього клубу, якщо вирішать продати Бої до завершення контракту, що розрахований до 2028 року.

На додачу "леви" домовились про проведення двох товариських матчів проти Баварії, 50% прибутку з яких також надійде на рахунки турецького клуба.

У поточному сезоні Бої відіграв 31 матч, забивши два голи, тоді як його трансфер улітку 2021 року із французького Ренна коштував Галатасараю 1,15 млн євро.