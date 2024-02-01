Футболіст не мав ігрової практики в першій частині сезону.
Брандон Соппі, Getty Images
01 лютого 2024, 11:45
Французький фланговий захисник Брандон Соппі долучився до складу бергамаської Аталанти з фріульського Удінезе за 9,1 млн євро влітку 2022 року.
Однак уже через сезон 21-річного виконавця відправили в оренду до Торіно, де він провів першу частину поточної кампанії.
Проте всього 177 хвилин у п’яти матчах за цей час — точно не той результат, який хотіли б побачити представники "оробічі" відносно ігрового часу для свого футболіста.
Саме тому на завершення зимового трансферного вікна "Богиня" ухвалила рішення відкликати Соппі з оренди в складі "биків".
Але до розташування команди в Бергамо він так і не повернувся — гельзенкірхенський Шальке пообіцяв надати гравцю значно більше ігрового часу, тож Аталанта зважилась на чергову оренду.
Право викупу за цією угодою не передбачено.