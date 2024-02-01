Німеччина

Гравцю пророкують велике майбутнє.

Мюнхенська Баварія цього зимового трансферного вікна зберегла традицію купляти гравців не тільки для підсилення власного стартового складу, накшталт Саші Бої з турецького Галатасараю, а й залучати молодих виконавців до академії клубу.

Щодо одних, щодо інших, при цьому "Рекордмайстер" особливо грошей не шкодує.

Цього разу німецький флагман інвестував у шведського нападника ганського походження Джона Кусі-Асаре з АІКа аж 6,5 млн євро.

16-річний виконавець одразу отримав "дев’ятий" номер на футболці в мюнхенському клубі й це не дивно — із ростом 1,96 м у такому віці його гренадерські здібності не підлягають сумнівам.

Джона в цьому сезоні навіть устиг зіграти чотири матчі (62 хвилини) за "дорослу" команду "жовто-чорних".