Німеччина

Німецький фахівець захворів.

Головний тренер Баварії Томас Тухель може пропустити наступний матч мюнхенців у чемпіонаті Німеччини через вірусну інфекцію грипу. Про це повідомляє журналіст Кері Гау.

За інформацією джерела, тренування мюнхенців у п'ятницю напередодні гри 20 туру Бундесліги проведе асистент Тухеля Жольт Лев. Існує ймовірність, що наставник Баварії зовсім не зможе бути присутнім на грі з менхенгладбахською Боруссією, яка відбудеться вже цієї суботи.

Наразі, Баварія посідає друге місце у турнірній таблиці Бундесліги після 19 проведених турів. "Ротен" відстають від лідируючого Баєра на два очки.