Німеччина

Поки у англійця з командними успіхами не дуже виходить.

Нападник мюнхенської Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн висловився про найпрестижнішу футбольну нагороду "Золотий м'яч". Його слова наводить The Guardian.

"У минулому я мав чудові сезони в Тоттенгемі, але мені не вдавалося здобути командні трофеї. Ти ніколи не будеш претендувати на "Золотий м'яч" та індивідуальні нагороди без перемог у турнірах.

Все зводиться до того, чого ви досягли як команда. Ви повинні бути здатні допомогти своєму колективу досягти серйозних результатів. Ми маємо Бундеслігу, Лігу чемпіонів і, звичайно, Євро влітку – тільки вигравши ці трофеї всією командою, ти зможеш отримати індивідуальні нагороди.

Але ви мене знаєте, я не люблю думати про це. Просто намагаюся підштовхнути своїх партнерів до перемоги і робитиму те саме влітку з Англією", — заявив Кейн.

Цього сезону, Гаррі Кейн відіграв за Баварію 26 матчів, забив 27 голів та віддав 8 результативних передач.