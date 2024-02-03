Німеччина

Чергова втрата очок дортмундського колективу.

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич прокоментував невдалу для своєї команди гру проти середняка Бундесліги Гайденгайма (0:0). Його слова наводить офіційний сайт "бджіл".

"Більшого ми й не заслужили. Ми багато володіли м'ячем, особливо у другому таймі, але занадто мало проникали у штрафний майданчик суперника і практично не створювали моментів – нам не вистачало пробивної здібності.

Ми все ускладнювали, були занадто пасивними, нам не вистачало швидкості. Ми націлюємося на те, щоб грати краще, створювати більше моментів, щоб забивати та перемагати. І хоча у другому таймі команда виглядала трохи краще, цього виявилося замало", — заявив німецький тренер.