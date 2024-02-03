Німеччина

Завершилися ще два поєдинки 20 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцятого туру німецької Бундесліги-2023/24 відбулися ще два матчі: Баварія приймала Боруссію (Менхенгладбах), а Баєр гостював у Дармштадта.

На перерву мюнхенці ледь не пішли поступаючись у рахунку, але від цього їх врятував гол Павловича. Результативні удари Кейна та де Лігта у другій половині матчу допомогли господарям поля здобути бажані три очки.

Баварія — Боруссія (Менхенгладбах) 3:1

Голи: Павлович, 45, Кейн, 70, де Лігт, 86 — Ельведі, 35

Баварія: Ноєр — Мазрауї (Бої, 62), де Лігт, Даєр, Девіс (Геррейру, 85) — Павлович, Горецка — Сане, Мюллер (Тель, 71), Мусіала — Кейн

Боруссія (Менхенгладбах): Ніколас — Скаллі, Фрідріх, Ельведі — Онора (Ранос, 89), Райц (Фукуда, 85), Вайгль, Нойгаус (Коне, 62), Нец (Лайнер, 62) — Сібачо, Нгуму (Гак, 62)

Попередження: Нойгаус

Леверкузенці спокійно розібралися з Дармштадтом завдяки голам Телли в обох таймах поєдинку. Таким чином, підопічні Хабі Алонсо зуміли зберегти відрив від Баварії у два залікових бали.

Дармштадт — Баєр 0:2

Голи: Телла, 33, 52

Дармштадт: Шуен — Бадер, Циммерманн, Магліца (Кларер, 81), Карич — Голланд (Мелем, 67), Франьїч (Мюллер, 81) — Гольтманн (Польтер, 65), Скарке, Вільгельмссон (Торсьєлло, 67) — Пфайффер

Баєр: Градецкі — Станішич, Та, Інкап'є — Телла, Андріх, Джака (Тапсоба, 89), Грімальдо — Гложек (Мбамба, 90+3), Вірц (Гофманн, 77) — Іглесіас

Попередження: Циммерманн, Франьїч — Андріх, Гложек