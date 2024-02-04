Німеччина

"Ротен" продовжують переслідувати "фармацевтів".

В рамках 20-го туру німецької Бундесліги, мюнхенська Баварія здобула вольову перемогу над менхенгладбахською Боруссією (3:1). Головний тренер "ротен" Томас Тухель висловився стосовно переможного матчу.

"Ми зберігали спокій та добре відреагували на пропущений м'яч. У нас були чудові моменти забити швидкий гол і повести в рахунку, але потім Гладбах вперше опинився у нашому штрафному майданчику і знаходився там протягом 2-3 хвилин. Ось тоді ми й припустилися помилки, побігши вперед і пропустивши нелогічний гол.

Після цього нам було важко, оскільки Гладбах впродовж тривалого часу доводив, що вміє надійно оборонятися. Але Гаррі вдалося забити, а потім у нас були можливості контратакувати та збільшити перевагу в рахунку. Ми зробили свою справу, показавши гідну гру проти важкого суперника", — цитує німця офіційний сайт "рекордмайстер".

Наступний свій матч Баварія проведе проти головного конкурента цього сезона, леверкузенського Баєра, який на два пункти випереджає діючого чемпіона Німеччини. Гра відбудеться на Бай-Арені, десятого лютого, о 19:30 за київським часом.