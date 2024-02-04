Німеччина

Цього сезону "фармацевти" в топі.

В рамках 20-го туру німецької Бундесліги, леверкузенський Баєр спокійно переміг Дармштадт (2:0).

Воротарь "фармацевтів" Лукаш Градецькі провів дев'яту гру "на нуль" у поточному чемпіонаті Німеччини та загалом 80-ту за кар'єру в турнірі, в якому він зіграв 280 матчів.

Таким чином, 34-річний воротар збірної Фінляндії провів найбільше "сухих" матчів в історії Бундесліги серед іноземців.

Цього сезону, Лукаш Градецькі провів за Баєр 20 матчів, пропустив 14 м'ячів та 10 разів відіграв "на нуль".