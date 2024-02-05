Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 4 лютого 2024 року, 18:30.
РБ Лейпциг — Уніон Берлін, getty images
05 лютого 2024, 15:26
У рамках 20-го туру німецької Бундесліги РБ Лейпциг на власному полі впевнено здолав берлінський Уніон.
"Бики" відправили у ворота суперника два "сухих" м'ячі, авторами яких стали Лої Опенда та Беньямін Шешко.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу РБ Лейпциг — Уніон Берлін в рамках 20-го туру німецької Бундесліги-2023/24:
РБ Лейпциг — Уніон Берлін 2:0
Голи: Опенда, 11, Шешко, 48
РБ Лейпциг: Гулачі — Генріхс, Клостерманн, Орбан (Люкеба, 70), Раум (Бітшиабу, 85) — Кампль (Зайвальд, 85), Шлагер — Сімонс, Ольмо (Ельмас, 77) — Опенда (Поульсен, 77), Шешко
Уніон Берлін: Шволов — Кнохе, Фогт, Духі — Тріммель, Тусар (Хедіра, 58), Госенс — Габерер (Фолланд, 58), Шафер (Лаїдуні, 58) — Вертессен (Бедія, 75), Голлербах (Ааронсон, 75)
Попередження: Кампль — Голлербах, Тусар
Вилучення: Тріммель, 73 (Уніон)