Завершився останній поєдинок 20 туру чемпіонату Німеччини.
РБ Лейпциг - Уніон (Берлін), Getty Images
04 лютого 2024, 20:47
У рамках двадцятого туру німецької Бундесліги-2023/24 РБ Лейпциг приймав берлінський Уніон на Ред Булл Арені.
Господарі поля досить швидко відкрили рахунок у матчі завдяки голу Опенди. По перерві Шешко подвоїв перевагу "биків". Гості догравали матч у меншості через вилучення Тріммеля. Фінальний свисток зафіксував здобуття трьох очок колективом Марко Розе.
РБ Лейпциг — Уніон (Берлін) 2:0
Голи: Опенда, 11, Шешко, 48
РБ Лейпциг: Гулачі — Генріхс, Клостерманн, Орбан (Люкеба, 70), Раум (Бітшиабу, 85) — Кампль (Зайвальд, 85), Шлагер — Сімонс, Ольмо (Ельмас, 77) — Опенда (Поульсен, 77), Шешко
Уніон (Берлін): Шволов — Кнохе, Фогт, Духі — Тріммель, Тусар (Хедіра, 58), Госенс — Габерер (Фолланд, 58), Шафер (Лаїдуні, 58) — Вертессен (Бедія, 75), Голлербах (Ааронсон, 75)
Попередження: Кампль — Голлербах, Тусар
Вилучення: Тріммель, 73