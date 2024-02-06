Гравець тимчасово змінив клубну прописку.
Франс Креціг, Getty Images
06 лютого 2024, 16:29
Лівий захисник Баварії Франс Креціг поповнив склад Аустрії, передає офіційний сайт клубу австрійської Бундесліги.
За віденців 21-річний німець виступатиме на правах оренди до кінця поточного сезону. Зазначимо, що його контракт із Баварією розраховано до кінця червня 2027 року.
У першій половині сезону талановитий захисник встиг взяти участь у 7 матчах мюнхенців у всіх турнірах, відзначившись голом і асистом.
Після 17 турів чемпіонату Австрії новий клуб Креціга посідає 8-му з 12-ти сходинок турнірної таблиці.