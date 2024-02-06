Німеччина

Гравець тимчасово змінив клубну прописку.

Лівий захисник Баварії Франс Креціг поповнив склад Аустрії, передає офіційний сайт клубу австрійської Бундесліги.

За віденців 21-річний німець виступатиме на правах оренди до кінця поточного сезону. Зазначимо, що його контракт із Баварією розраховано до кінця червня 2027 року.

У першій половині сезону талановитий захисник встиг взяти участь у 7 матчах мюнхенців у всіх турнірах, відзначившись голом і асистом.

Після 17 турів чемпіонату Австрії новий клуб Креціга посідає 8-му з 12-ти сходинок турнірної таблиці.