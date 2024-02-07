Німеччина

Бельгійський захисник продовжить кар'єру у Туреччині.

Дортмундська Боруссія на своєму офіційному сайті оголосила про відхід захисника Тома Меньє, який підписав контракт із турецьким Трабзонспором.

Деталі угоди з 32-річним бельгійцем не розголошуються, але було відомо, що його контракт із "джмелями" був розрахований до літа 2024 року.

Цього сезону Меньє провів дев'ять поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.

Після 24 турів Трабзонспор набрав 37 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці турецької Суперліги.