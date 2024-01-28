Німеччина

Завершився останній поєдинок 19 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках дев'ятнадцятого туру німецької Бундесліги-2023/24 дортмундська Боруссія приймала Бохум на Вестфаленштадіоні.

Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки реалізованому Фюллькругом удару з 11-метрової позначки. Наприкінці першого тайму Шлоттербек забив у власні ворота, тож на перерву команди пішли за нічийного рахунку. У другій половині зустрічі Фюллькруг відзначився ще двічі та приніс "жовто-чорним" перемогу.

Боруссія (Дортмунд) — Бохум 3:1

Голи: Фюллькруг, 7 (пен.), 72, 90+1 (пен.) — Шлоттербек, 45 (автогол)

Боруссія (Дортмунд): Маєр — Меньє, Зюле, Шлоттербек, Матсен — Мален (Байно-Гіттенс, 71), Озджан, Забітцер, Санчо (Гуммельс, 83) — Мукоко (Рейна, 66), Фюллькруг

Бохум: Ріманн — Ерманн (Гамбоа, 68), Ордець, Машович, Віттек — Лосілья (Пасієнсія, 80), Штегер, Остергаге — Беро, Брошинські (Гофманн, 80), Антві-Аджей (Квартенг, 80)

Попередження: Мален — Ріманн, Віттек