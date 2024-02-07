Серед номінантів також опинилися Грімальдо, Фюллькруг та Інкап'є.
Джамал Мусіала, Getty Images
07 лютого 2024, 15:52
У Бундеслізі оголосили номінантів на звання найкращого гравця турніру за підсумками січня, передає офіційний сайт чемпіонату Німеччини.
На нагороду претендують двоє гравців Баєра, а також виконавці Айнтрахта, Штутгарта, Баварії та Боруссії Д.
Повний перелік номінантів виглядає наступним чином:
- Алехандро Грімальдо (Баєр) / 3 матчі (Аугсбург, РБ Лейпциг, Боруссія М), 3 асисти;
- Нільс Нкунку (Айнтрахт) / 3 матчі (РБ Лейпциг, Дармштадт, Майнц), 1 гол і 1 асист;
- Деніз Ундав (Штутгарт) / 3 матчі (Боруссія М, Бохум, РБ Лейпциг), 3 голи;
- Джамал Мусіала (Баварія) / 3 матчі (Гоффенгайм, Вердер, Аугсбург), 2 голи;
- Ніклас Фюллькруг (Боруссія Д) / 3 матчі (Дармштадт, Кельн, Бохум), 4 голи;
- П'єро Інкап'є (Баєр) / 3 матчі (Аугсбург, РБ Лейпциг, Боруссія М), 1 гол.
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