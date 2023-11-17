На нагороду також претендували Кейн, Фрімпонг, Сане, Коман та Опенда.
Флоріан Вірц, Getty Images
17 листопада 2023, 18:38
Німецького атакуючого півзахисника леверкузенського Баєра Флоріана Вірца визнали найкращим гравцем Бундесліги у жовтні, передає офіційний сайт чемпіонату.
Протягом минулого місяця 20-річний гравець взяв участь у трьох матчах (проти Кельна, Вольфсбурга та Фрайбурга) "фармацевтів" у лізі. У них він встиг відзначитися голом і двома асистами.
Загалом, на рахунку Вірца 3 голи і 5 асистів в 11 поєдинках цього сезону Бундесліги.