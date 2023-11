Німецького атакуючого півзахисника леверкузенського Баєра Флоріана Вірца визнали найкращим гравцем Бундесліги у жовтні, передає офіційний сайт чемпіонату.

Протягом минулого місяця 20-річний гравець взяв участь у трьох матчах (проти Кельна, Вольфсбурга та Фрайбурга) "фармацевтів" у лізі. У них він встиг відзначитися голом і двома асистами.

On fine form last month.



Here is October’s @Bundesliga_EN Player of the Month, Florian Wirtz.#FC24 pic.twitter.com/HuQc4etSR4