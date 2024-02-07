Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Майнц - Уніон - Getty Images
07 лютого 2024, 21:56
Майнц зіграв результативну нічию з Уніоном. На гол Джонатана Буркардта відповів Робін Госенс.
Уніон знаходиться на 15-му місці. Майнц йде на 17-ій сходинці.
Майнц — Уніон 1:1
Голи: Буркардт, 45 — Госенс, 45
Майнц: Центнер — да Коста (Відмер, 46), Фернандеш, ван ден Берг, Касі — Баррейро, Краусс (Ганче-Ольсен, 90), Амірі (Кор, 70) — Онісіво (Нганкам, 80), Ажорк (Груда, 90), Буркардт
Уніон: Реннов — Кнохе, Фогт (Лейте, 64), Доехі — Габерер, Хедіра, Госенс (Руссійон, 82) — Лаїдуні, Шафер (Крал, 76) — Фолланд (Ааронсон, 82), Голлербах (Вертессен, 63)
Попередження: Ажорк — Фогт, Габерер, Доехі