Німеччина

Football.ua представляє прев'ю до матчу 21-го туру чемпіонату Німеччини, який пройде 10 лютого і розпочнеться о 19:30.

У рамках 21-го туру німецької Бундесліги на нас чекає протистояння Баєра та Баварії. Поєдинок може бути достатньо непередбачуваним.

БАЄР — БАВАРІЯ

СУБОТА, 10 ЛЮТОГО, 19:30. БАЙ-АРЕНА, ЛЕВЕРКУЗЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS.

Можливо те, що цей матч буде вирішальним у контексті чемпіонської гонки у Бундеслізі. Наразі Баєр є лідером чемпіонату, Баварія відстає на декілька балів.

Чудова работа Хабі Алонсо зробила леверкузенську команду кандидатом на золоті медалі, зараз вона не програла жодного матчу у німецькій лізі. В інших турнірах також. Баєр демонструє чудову гру, домінує в матчах з опонентами і навіть у випадку пошкоджень ключових гравців результат дають резервісти. Також не можна не бачити чудовий характер, що є у цього клубу, в деяких матчах це дозволяли здобути залікові бали.

В свою чергу Баварія грає нерівно та навіть у зустрічах, де вона в підсумку виграє, вистачає запитань до Томаса Тухеля, тому що є проблеми з доланням низького блоку опонентів і в позиційних атаках. А поразка в матчі із Вердером дозволила конкуренту трішки відірватися у таблиці. У разі невдалого результату у Леверкузені є серйозний ризик не виграти чемпіонат цього сезону. Важко точно сказати, чи вдасться цього уникнути у непростому матчі.

Наразі в Баварії багато пошкоджень і це може вплинути на результат в контексті того, що Баєр має більшість готових лідерів, хіба що можуть бути запитання щодо форварда і захисту. Втім, і там також є варіанти. В команди Томаса Тухеля схожа ситуація і немає альтернатив на деяких позиціях, але це може бути не настільки важливим моментом. Дуже цікаво буде глянути на тактичну картину цієї зустрічі.

Баварія вміє грамотно пресингувати і грати у перехідній фазі від оборони до атаки, а Баєр добре контролювати м'яч і виступати на фінальній третині завдяки вриванням декількох гравців. Ставка може робитися як на більш обережний стиль, так і на здобуття результату завдяки більш активній грі вперед.

У першому матчі цього сезону була нічия 2:2 з непоганою кількістю моментів. На голи Гаррі Кейна і Леона Горецки відповіли Алехандро Грімальдо та Есекьєль Паласіос з голами у виконанні команд у першому та другому таймах.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап'є — Фрімпонг, Джака, Андріх, Грімальдо — Гофманн, Вірц — Іглесіас

Баварія: Ноєр — Мазрауї, Упамекано, де Лігт, Геррейру — Кімміх, Горецка — Сане, Мюллер, Мусіала — Кейн

Не зіграють: Коссуну, Паласіос, Артур, Боніфейс — Перец, Сарр, Марушич, Бухманн, Девіс, Асеко, Коман, Лаймер, Гнабрі

Під питанням: .. — Ноєр, Сарагоса

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