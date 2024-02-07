Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Німеччини, що відбувся 6 лютого 2024 року, 21:45.

У рамках 1/4 фіналу Кубка Німеччини-2023/24 Баєр приймав Штутгарт на БайАрені та здобув путівку до півфіналу у результативному поєдинку.

"Шваби" двічі лідирували по ходу зустрічі, але підопічні Хабі Алонсо продемонстрували характер і не допустили першої у сезоні поразки. Вирвати перемогу у цьому матчі леверкузенцям вдалося завдяки голу Та на 90-й хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баєр — Штутгарт у чвертьфіналі Кубка Німеччини-2023/24:

Баєр — Штутгарт 3:2

Голи: Андріх, 50, Адлі, 66, Та, 90 — Антон, 11, Фюріх, 58

Баєр: Коварж — Тапсоба, Та, Інкап'є — Фрімпонг (Станішич, 90), Джака, Андріх, Грімальдо — Гофманн (Адлі, 64), Шик (Іглесіас, 64), Вірц (Гложек, 90)

Штутгарт: Нюбель — Руо, Антон, Іто — Вагноман, Каразор, Штіллер, Міттельштедт (Стергіу, 70) — Мійо (Левелінг, 62), Фюріх (Дауд, 79) — Ундав

Попередження: Андріх, Фрімпонг — Міттельштедт