Німеччина

"Фармацевти" на це заслуговують своєю грою.

Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель поспілкувався з журналістами напередодні матчу 21-го туру німецької Бундесліги з Баєром.

"Перша половина цього сезону — одна із найкращих для Баварії за останні кілька років. Я не розумію, чому люди не раді цьому.

Я не чекаю, що ми виграватимемо 4:0 у кожному матчі. Ми граємо проти багатьох "нейтральних" вболівальників, які хочуть, щоб Баєр виграв чемпіонат. Але ми граємо заради самих себе та заради титулу.

30 команд намагалися їх обіграти, нікому не вдалось. Побачимо, що буде завтра. Ця серія, звичайно, вражає, але у нас лише на два пункти менше. Цей матч – чудова можливість для нас. Ми будемо готові та поїдемо туди, щоб виграти.

Альфонсо Девіс, на жаль, недоступний, він не зміг тренуватись. Мануель Ноєр розпочне тренування з воротарями сьогодні. Він матиме час до завтрашнього дня, а потім ми вирішимо, хто гратиме — він чи Свен Ульрайх", — наводить слова німецького фахівця Bayern & Germany.

Центральний матч другої половини сезону у Бундеслізі між Баєром та Баварією відбудеться десятого лютого на Бай Арені, о 19:30 за київським часом.