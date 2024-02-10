Німеччина

Впевнена перемога "бджіл".

У рамках двадцять першого туру німецької Бундесліги, дортмундська Боруссія на власному полі впевнено переграла Фрайбург (3:0). Головний тренер "жовто-чорних" Едін Терзич прокоментував переможну гру своєї команди.

"Сьогодні ми побачили наш найкращий матч у 2024 році, ми контролювали гру із самого початку і до кінця. Через довгу паузу у першому таймі (гру було призупинено на десять хвилин через протест фанатів Боруссії ред.) було нелегко підтримувати ритм.

Ми дуже добре оборонялися, були повністю сконцентровані на стандартах, і був лише один відрізок, коли нам не дуже добре вдавалося контролювати м'яч. Але загалом ми зіграли дуже чітко, дисципліновано та зріло.

На жаль, не вдалося забити третій гол раніше, тому результат матчу залишався відкритим. У п'яти останніх матчах ми пропустили лише один м'яч, та й той був автоголом – це той фундамент, від якого відштовхуватимемося", — наводить слова 41-річного фахівця офіційний сайт Боруссії.

Наразі, дортмундська Боруссія йде на четвертому місці у німецькій Бундеслізі, набравши 40 пунктів після 21-го зіграного туру.