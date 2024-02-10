Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 9 лютого 2023 року, 21:30.

У рамках двадцять першого туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія на власному полі впевнено переграла Фрайбург.

Господарі відзначились голом уже на 16 хвилині зусиллями Доніелла Малена, після чого гра відбувалась виключно за їхнім сценарієм.

Якісних гольових моментів до перерви в "джмелів" було не так уже й багато, проте вони все одно забили вдруге, тому після відпочинку їхні позиції були непохитними.

У підсумку Фрайбург так і не награв у атаці бодай на один гол, тоді як черговий м’яч Фюллькруга під завісу гри зробив рахунок більш схожим на розгром.

До вашої уваги відео кращих моментів Боруссія (Дортмунд) — Фрайбург у 21 турі німецької Бундесліги-2023/24:

Боруссія (Дортмунд) — Фрайбург 3:0

Голи: Мален, 16, 45+7, Фюллькруг, 87

Боруссія (Дортмунд): Кобель — Р'єрсон (Вольф, 79), Зюле, Шлоттербек, Матсен (Морей, 88) — Ройс (Санчо, 88), Забітцер, Джан (Гуммельс, 88), Байно-Гіттенс (Брандт, 66) — Фюллькруг, Мален.

Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Сільділья, Гульде (Салаї, 23), Макенго (Гюнтер, 80) — Еггештайн, Гьофлер — Шаллаї (Філіпп, 79), Грегорич (Доан, 59), Гріфо (Вайсгаупт, 59) — Гьолер.

Попередження: Р’єрсон, Мален.