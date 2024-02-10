Німеччина

Завершилися ще три поєдинки 21 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцять першого туру німецької Бундесліги-2023/24 вже відбулися ще три матчі, тоді як інші два мають завершитися невдовзі.

Айнтрахт вдома не зумів впоратися з Бохумом. Команди обмінялися голами у першому таймі.

Айнтрахт — Бохум 1:1

Голи: Мармуш, 14 — Брошинскі, 17

Айнтрахт: Граль — Бута, Кох, Пачо, Макс (Баум, 83) — Ларссон (ван де Бек, 21, Роде, 83), Скірі, Гьотце — Кнауфф (Баоя, 83), Мармуш (Екітіке, 64), Шаїбі

Бохум: Ріманн — Ерманн, Ордець, Шлоттербек, Бернарду — Беро, Лосілья, Остергаге — Штегер — Брошинскі, Асано (Антві-Аджей, 71)

Попередження: Пачо, Кох — Ерманн, Беро

РБ Лейпциг втратив можливість здобути три очки у виїзному поєдинку проти Аугсбурга через не реалізований Опендою пенальті.

Аугсбург — РБ Лейпциг 2:2

Голи: Тіц, 35, Демірович, 60 — Опенда, 39, Шешко, 52

На 81-й хвилині Опенда не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Аугсбург: Дамен — Мбабу, Гоувелееув, Удуохай, Ягу — Єнсен (Енгельс, 68), Якич, Реджбечай — Варгас (Маєр, 83) — Тіц (Б'єль, 68), Демірович

РБ Лейпциг: Гулачі — Генріхс, Клостерманн, Орбан (Сімакан, 68), Раум — Ольмо (Ельмас, 68), Кампль (Зайвальд, 69), Шлагер, Сімонс (Баумгартнер, 84) — Опенда, Шешко (Поульсен, 73)

Попередження: Гоувелееув, Якич, Варгас, Дамен, Мбабу — Раум

У матчі проти Вердера Гайденгайм продовжив свою серію без поразок у турнірі до восьми поєдинків.

Вердер — Гайденгайм 1:2

Голи: Шмід, 19 — Мелоні, 12, Бесте, 18

Вердер: Цеттерер — Штарк (Малатіні, 41), Фрідль, Юнг — Агу (Ковнацкі, 87), Лінен (Альверо, 87), Деман (Борре, 66) — Шмід, Стаге — Дукш, Нжинма (Вольтемаде, 66)

Гайденгайм: К. Мюллер — Траоре (Зірслебен, 90+2), Майнка, Гімбер, Фьоренбах — Шьоппнер, Мелоні — Дінкчі (Тоєркауф, 81), Пірінгер (Зесса, 81), Бесте (Шиммер, 89) — Кляйндінст (Бек, 46)

Попередження: Деман — Кляйндінст, Мелоні

Матчі Боруссія (Менхенгладбах) — Дармштадт і Уніон — Вольфсбург переривалися через протести вболівальників проти потенційних зовнішніх інвесторів у Бундеслізі.

Боруссія (Менхенгладбах) — Дармштадт 0:0

Боруссія (Менхенгладбах): Ніколас — Ітакура, Ельведі, Вьобер (Скаллі, 72) — Онора (Геррманн, 72), Вайгль, Нец — Нойгаус (Райц, 72), Коне — Сібачо (Плеа, 45+16), Гак (Нгуму, 58)

Дармштадт: Шуен — Циммерманн (Я. Мюллер, 67), Гьясула, Магліца — Бадер (Нюрнбергер, 79), Франьїч (А. Мюллер, 11), Голланд, Карич — Скарке, Мелем (Юстван, 67) — Польтер (Вільгельмссон, 67)

Попередження: Циммерманн, Скарке, Шуен, А. Мюллер, Магліца

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