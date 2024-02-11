Німеччина

Півзахисник дав свій коментар.

"На тренуваннях ми граємо краще, оскільки діємо вільніше. Чого нам не вистачає? Хочеться процитувати Олівера Кана — нам не вистачило яєць. Нам потрібна свобода, особливо під час володіння м'ячем.

Я злий. Баєр грає у футбол, весь час шукає варіанти і знаходить різні рішення. Ми ж діємо з А в Б, з Б в С. Ніхто не ризикує. На тиск має бути інша реакція — він має додавати енергії.

Тренера щодо результату можна навіть не питати, він не відповідає за наші дії", — цитує Мюллера Sky Sport.

У поточному сезоні Мюллер провів 25 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи і 8 асистів.