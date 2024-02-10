Німеччина

Феноменальний Баєр прибив Баварію в потенційній "чемпіонській" грі

Томас Тухель власноруч позбавив команду шансів невдалим вибором тактики, після чого суперники показали, хто в домі господар.

Баєр — Баварія, Getty Images

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Баєр — Баварія 3:0

Голи: Станішич, 18, Грімальдо, 50, Фрімпонг, 90+5



Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Станішич, Андріх, Джака, Грімальдо (Пуерта, 90) — Вірц (Гложек, 90), Телла (Фрімпонг, 65) — Адлі (Гофманн, 82).



Баварія: Ноєр — Кім, Даєр, Упамекано (Кімміх, 60) — Мазрауї, Горецка (Тель, 71), Павлович (Мюллер, 60), Бої (Геррейру, 81) — Мусіала (Шупо-Мотінг, 81), Сане — Кейн.



Попередження: Тапсоба, Адлі, Градецькі — Бої, Горецка.