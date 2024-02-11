Німеччина

Потужний перформанс від "фармацевтів".

У 21-му турі німецької Бундесліги, леверкузенський Баєр не залишив шансів мюнхенській Баварії на БайАрені (3:0). Головний тренер "фармацевтів" Хабі Алонсо прокоментував перемогу над "рекордмайстер".

"Ми виконали відмінну роботу. Дисципліна та згуртованість команди були чудовими. Виступ загалом був потужним, всі футболісти показали топ-гру. Ми мали достатньо моментів, при цьому у Баварії практично не було шансів.

У мене чудова команда, чудові гравці. Один я не впорався б. У нас сильна енергія, і це головне. Жодного секрету немає — просто гравці вірять у свої сили, і ми хочемо перемагати у кожному матчі.

Про шанси Баєра на чемпіонство, давайте поговоримо у травні. Зараз ми просто повинні бути реалістами і твердо стояти на ногах", — наводить слова задоволеного Алонсо Bayern&Germany.

Наразі, Баєр лідирує у Бундеслізі, випереджаючи Баварію на п'ять пунктів після 21-го зіграного туру.