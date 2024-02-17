Німеччина

"Фармацевти" проводять видатний сезон.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився з приводу перемоги леверкузенського Баєра над мюнхенською Баварією (3:0) у матчі 21-го туру німецької Бундесліги.

"Баєр був кращим за Баварію. Не в контратаках, а загалом краще.

Це було справжнім сюрпризом з огляду на те, що Хабі був там зовсім недовго, з молодою командою. Він зробив суперпідписання, саме те, що їм було потрібно, і це справді особлива робота", — наводить слова німця італійський інсайдер Фабриціо Романо.

Раніше, Клопп прокоментував можливий відхід Мбаппе з ПСЖ.