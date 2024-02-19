Німеччина

"Орли" швидко знайшли заміну Годжсону.

Лондонський Крістал Пелес призначив австрійця Олівера Гласнера новим головним тренером команди. Про це повідомляє офіційний сайт "орлів".

Австрійський фахівець підписав контракт із англійським клубом до кінця сезону-2025/26.

Останнім місцем роботи Олівера Гласнера був франкфуртський Айнтрахт, з яким він виграв Лігу Європи у сезоні-2021/22. 49-річний австрієць залишив клуб наприкінці минулого сезону.

Наразі "Пелес" посідає 16 місце в АПЛ, набравши 24 пункти після 24-х зіграних турів.

В рамках 25-го туру АПЛ, Крістал Пелес відправиться до Ліверпуля на гру проти місцевого Евертона. Матч відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.

Раніше Крістал Пелес звільнив з посади головного тренера команди 76-річного Роя Годжсона.