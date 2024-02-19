"Орли" швидко знайшли заміну Годжсону.
Гласнер, gETTY IMAGES
19 лютого 2024, 21:10
Лондонський Крістал Пелес призначив австрійця Олівера Гласнера новим головним тренером команди. Про це повідомляє офіційний сайт "орлів".
Австрійський фахівець підписав контракт із англійським клубом до кінця сезону-2025/26.
Останнім місцем роботи Олівера Гласнера був франкфуртський Айнтрахт, з яким він виграв Лігу Європи у сезоні-2021/22. 49-річний австрієць залишив клуб наприкінці минулого сезону.
Наразі "Пелес" посідає 16 місце в АПЛ, набравши 24 пункти після 24-х зіграних турів.
В рамках 25-го туру АПЛ, Крістал Пелес відправиться до Ліверпуля на гру проти місцевого Евертона. Матч відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.
Раніше Крістал Пелес звільнив з посади головного тренера команди 76-річного Роя Годжсона.