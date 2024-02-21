Норвезький фахівець готовий стати тимчасовим головним тренером мюнхенського гранда.
Уле Гуннар Сульшер, Getty Images
21 лютого 2024, 21:27
Напередодні мюнхенська Баварія офіційно оголосила про те, що Томас Тухель залишить посаду головного тренера першої команди наприкінці поточного сезону.
Втім, як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, у разі якщо німецького фахівця буде звільнено з Баварії до завершення футбольного року, то його місце готовий зайняти колишній керманич Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер.
Зазначається, що норвезький фахівець погодився стати "тимчасовим" головним тренером у разі дострокової відставки Тухеля та підписати контракт лише до кінця поточного сезону.
Відзначимо, що в якості постійного головного тренера першої команди керівництво мюнхенської Баварії хоче бачити Хабі Алонсо з леверкузенського Баєра.