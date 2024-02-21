Німеччина

Норвезький фахівець готовий стати тимчасовим головним тренером мюнхенського гранда.

Напередодні мюнхенська Баварія офіційно оголосила про те, що Томас Тухель залишить посаду головного тренера першої команди наприкінці поточного сезону.

Втім, як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, у разі якщо німецького фахівця буде звільнено з Баварії до завершення футбольного року, то його місце готовий зайняти колишній керманич Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер.

Зазначається, що норвезький фахівець погодився стати "тимчасовим" головним тренером у разі дострокової відставки Тухеля та підписати контракт лише до кінця поточного сезону.

Відзначимо, що в якості постійного головного тренера першої команди керівництво мюнхенської Баварії хоче бачити Хабі Алонсо з леверкузенського Баєра.