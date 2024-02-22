Німеччина

Легенда клубу давно про це казав.

Легендарна постать для мюнхенської Баварії Лотар Маттеус прокоментував відставку Томаса Тухеля з посади головного тренера "рекордмайстер" по закінченню цього сезона. Його слова наводить Sky Sports.

"Думаю, що обидві сторони помилилися, вони не підходили один одному із самого початку. Виникло непорозуміння.

Баварія чекала чогось іншого від Тухеля, а Тухель — від Баварії. Тому я вважаю, що рішення розійтися за згодою сторін після цього сезону – це крок у правильному напрямку.

Багато чого просто не вкладалося в голові, не лише оцінки один одного, а й передусім виступ команди на полі. Тому, на мій погляд, кінець сезону – слушний час для розставання.

Але якщо вони продовжать програвати у наступних матчах, я не знаю, чи він дотягне до кінця сезону", — сказав Маттеус.