Німеччина

А якщо Хабі Алонсо піде з клубу?

Півзахисник леверкузенського Баєра Флоріан Вірц ухвалив рішення залишитися в клубі незважаючи на зацікавленність багатьох грандів європейського футболу. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, 20-річний атакуючий півзахисник має намір залишитися в леверкузенській команді, як мінімум до кінця сезону-2024/2025, незважаючи на інтерес мадридського Реалу, англійських Манчестер Сіті та Ліверпуля.

Повідомляється, що "фармацевти" хочуть виручити з продажу свого вихованця не менше 130 млн. євро.

Зазначається, що технічний спонсор Реала Adidas зацікавлений у переході Вірца саме до мадридської команди. Раніше німецька компанія вже сприяла "королівському" клубу у трансфері півзахисника Джуда Беллінгема з дортмундської Боруссії.

Діючий контракт німця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 100 млн. євро.

Цього сезону Флоріан Вірц відіграв за Баєр 30 матчів, забив 8 голів та віддав 16 результативних передач.