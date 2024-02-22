Німеччина

Для Хабі Алонсо теж.

Крістоф Дюгаррі, колишній партнер по збірній Франції Зінедіна Зідана вважає, що мюнхенська Баварія є ідеальним варіантом для продовження тренерської кар'єри 51-річного фахівця.

"Чемпіонат Німеччини – це чудово. Стадіони переповнені, чемпіонат дуже відкритий.

Думаю, кожен тренер мріє працювати в такому клубі, як Баварія. Пеп Гвардіола, найкращий тренер у світі, теж там працював. Все так просто, у тренерів є кошти, є запал, їхню роботу поважають. Це просто чудово.

Думаю, Баварія — це ідеальний клуб для Зідана. Не знаю, куди він захоче піти, але Баварія йому підходить", — наводить слова колишнього футболіста RMC Sport.