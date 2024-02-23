Німеччина

"Ротен" продовжує боротьбу за два титули.

Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель висловився про цілі команди наприкінці сезону. Цитує німця Bayern & Germany.

"До кінця сезону зі мною нічого не станеться. Зараз я ніяк не можу вплинути на те, що буде зі мною влітку. Це працює лише в тому випадку, якщо я викладаюсь на 100%. У мене дуже високі професійні вимоги до себе, і я повінстю присвячую себе Баварії до кінця сезону.

Ми все ще боремося за два титули, як би малоймовірно це не здавалося зараз. І кожен вікенд максимальний успіх для нас — це три очки, які ми завжди хочемо здобути. Все просто", — заявив Тухель.

Наразі "ротен" посідають друге місце у турнірній таблиці німецької Бундесліги, відстаючи від лідируючого Баєра на вісім очок.