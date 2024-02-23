Німеччина

Баварія вперше з сезону-2011/12 скоріш за все не підніме "срібну салатницю" над головою.

Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель розповів про гру команди цього сезону та про свій відхід з клубу. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Я розчарований у собі та в тому, як ми граємо на даний момент. Але я не розчарований у гравцях. Ми покладаємо на них великі надії та намагаємось вичавити з них максимум. Це ще не кінець. Рішення було ухвалено до кінця сезону, а не зараз.

Немає сенсу озиратися назад. Тоді мені зателефонували з пропозицією стати головним тренером Баварії, і ми вирішили зробити це протягом 48 годин, бо були впевнені у собі. Ми набрали багато очок, побили кілька рекордів.

Забувається, що нам вкрай не щастило із травмами. Ми були у тренерському штабі досить впевнені у собі, проте не змогли послідовно вивести команду на більш високий рівень. Ось чому влітку наші шляхи розійдуться", — сказав Тухель.