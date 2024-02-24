Німеччина

"Фармацевтів" не зупинити.

У рамках двадцять третього туру німецької Бундесліги-2023/24 Баєр на БайАрені переміг Майнц (2:1). Після матчу головний тренер "фармацевтів" Хабі Алонсо поспілкувався з журналістами. Цитує іспанця офіційний сайт леверкузенського клубу.

"Дуже інтенсивний матч. Майнц продемонстрував величезну енергію та віру у себе, тому було нелегко.

Ми володіли м'ячем, але створили не так багато моментів. Сьогодні було дуже важливо перемогти. Ми грали краще та задоволені результатом.

Я не думаю про рекорди, але коли ми їх досягаємо, я пишаюся командою. Хлопці прикладають багато зусиль і знають свої обов'язки, з ними дуже просто працювати. Я дуже багато в них навчився. Ми не хочемо зупинятися на досягнутому", — заявив 42-річний фахівець.

Завдяки перемозі над Майнцем, Баєр встановив історичний рекорд для німецького футболу за кількістю матчів поспіль без поразок у всіх турнірах протягом одного сезону. Станом на зараз, серія підопічних Хабі Алонсо триває вже 33 поєдинки (29 перемог та 4 нічиї).