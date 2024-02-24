Німеччина

Завершилися ще три поєдинки 23 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках двадцять третього туру німецької Бундесліги-2023/24 відбулися ще чотири поєдинки.

Дармштадт і Вердер обмінялися голами у першому таймі, у підсумку так і не зумівши виявити сильнішого.

Вердер — Дармштадт 1:1

Голи: Циммерманн, 8 (автогол) — Юстван, 33

Вердер: Цеттерер — Малатіні, Гросс, Юнг — Вайзер, Лінен (Біттенкурт, 76), Агу (Деман, 63) — Шмід (Ковнацкі, 76), Стаге — Нжинмах (Вольтемаде, 63), Дукш

Дармштадт: Шуен — Циммерманн, Гжасула (Франьїч, 70), Магліца (Я. Мюллер, 76) — Бадер, Холланд (Кемпе, 70), Карич — Юстван (Нюрнбергер, 70), Мелем — Скарке, Польтер (Сейдел, 90)

Попередження: Дукш, Лінен, Юнг — Холланд, Гжасула, Магліца, Карич

Голу та асисту Госенса не вистачило Уніону для домашньої перемоги над Гайденгаймом.

Уніон — Гайденгайм 2:2

Голи: Госенс, 44, Шафер, 45+2 - Доведан, 3, Бесте, 71

Уніон: Роннов — Кнохе, Фогт, Доехі — Юранович (Тріммель, 72), Хедіра, Госенс - Шафер, Тусар (Крал, 90) (Руссійон, 81) — Ааронсон (Вертессен, 81), Голлербах (Кауфманн, 72)

Гайденгайм: Мюллер — Траоре, Майнка, Гімбер, Ференбах (Тойеркауф, 72) — Дінкчі, Шопнер (Бек, 64), Мелоні (Зірслебен, 83), Доведан (Пірінгер, 64), Бесте (Сесса, 72) — Кляйндінст

Попередження: Госенс, Юранович — Траоре

Штутгарт доволі несподівано втратив очки у домашньому поєдинку з Кельном.

Штутгарт — Кельн 1:1

Голи: Мійо, 53 — Мартель, 62

Штутгарт: Бредлов — Вагноман, Руо (Міттельштедт, 65), Антон, Іто — Каразор (Дауд, 68), Штіллер — Чон (Сілас, 65), Мійо (Левелінг, 86), Фюріх — Гірассі

Кельн: Швебе — Карстенсен, Кіліан, Шабо, Фінграф — Мартель, Гусейнбашич (Аліду, 60) — Тільманн (Тіггес, 90+3), Кайнц (Адамян, 72), Любічич - Діль (Майна, 60)

Попередження: Руо

Боруссія М у результативному домашньому матчі впоралася з Бохумом.

Боруссія (Менхенгладбах) — Бохум 5:2

Голи: Нгуму, 29, Вайгль, 35 (пен.), Райтц, 72, Сібачо, 78, Хонорат, 90+6 — Хофманн, 75, Шлоттербек, 88

Боруссія (Менхенгладбах): Омлін — Лайнер (Херрманн, 88), Фрідріх, Вебер, Скаллі — Коне, Вайгль, Нойгаус (Райтц, 67) — Нгуму (Крамер, 82), Сібачо (Янчке, 88), Хак (Хонорат, 67)

Бохум: Ріманн — Гамбоа (Форстер, 58), Ордец, Шлоттербек, Бернардо — Асано, Беро, Машович (Хофманн, 69), Штогер, Квартенг (Дашнер, 58) — Брошинські (Пасієнсія, 69)

Попередження: Лайнер, Нойгаус — Машович, Ріманн, Штогер, Шлоттербе