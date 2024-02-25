Керманич Баварії прокоментував цікавий момент із переможного матчу.
Томас Тухель, Getty Images
25 лютого 2024, 08:25
Напередодні мюнхенська Баварія здолала РБ Лейпциг на власному полі в рамках двадцять третього туру німецької Бундесліги.
Баварія — РБ Лейпциг 2:1 Відео голів та огляд матчу Бундесліги
Головний тренер "Рекордмайстера" Томас Тухель у цій грі обрав для себе незвичне місце в технічній зоні, розмістившись верхи на металевій валізі з допоміжними матеріалами своїх помічників, що викликало спогади про переможний для лондонського Челсі сезон у Лізі чемпіонів УЄФА під його орудою.
Власне керманич Баварії тим часом віджартовувався з цього приводу під час прес-конференції.
"Моя нова валіза? Так, я думав про неї, у якості речі для подорожей. Узяв із собою спеціально з дому.
Звичайна алюмінієва валіза, усередині якої всі мої речі. Усе вже спаковано, я ж маю йти після завершення цього сезону", — іронічно відповів німець.
У наступному турі мюнхенська Баварія гостюватиме у Фрайбурга.