Німеччина

Керманич Баварії прокоментував цікавий момент із переможного матчу.

Напередодні мюнхенська Баварія здолала РБ Лейпциг на власному полі в рамках двадцять третього туру німецької Бундесліги.

Баварія — РБ Лейпциг 2:1 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Головний тренер "Рекордмайстера" Томас Тухель у цій грі обрав для себе незвичне місце в технічній зоні, розмістившись верхи на металевій валізі з допоміжними матеріалами своїх помічників, що викликало спогади про переможний для лондонського Челсі сезон у Лізі чемпіонів УЄФА під його орудою.

Власне керманич Баварії тим часом віджартовувався з цього приводу під час прес-конференції.

"Моя нова валіза? Так, я думав про неї, у якості речі для подорожей. Узяв із собою спеціально з дому.

Звичайна алюмінієва валіза, усередині якої всі мої речі. Усе вже спаковано, я ж маю йти після завершення цього сезону", — іронічно відповів німець.

У наступному турі мюнхенська Баварія гостюватиме у Фрайбурга.