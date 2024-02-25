Німеччина

Подивимося, що футболісти "ротен" скажуть влітку.

Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель прокоментував чутки про напруженість всередині команди. Його слова наводить ZDF.

"Я не можу собі уявити, що Олександр Павлович щасливий чи відчуває полегшення через те, що я йду наприкінці сезону. Те саме стосується і Рафаеля Геррейри, і Кім Мін Дже, і Мануеля Ноєра. Я був би дуже, дуже здивований, якби вони вважали мене ношею, яку їм треба тягати.

Насправді головною причиною такого рішення було бажання уникнути нестабільної ситуації. Тепер все має бути зрозумілим. Подобається це чи не подобається, але більше не доведеться розгадувати таємницю того, чи доводилося футболістам терпіти мене", — заявив німецький фахівець.