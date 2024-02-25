Німеччина

Відбувся черговий матч 23 туру німецького чемпіонату.

У поєдинку 23 туру німецької Бундесліги Айнтрахт на своєму полі врятувався від поразки проти Вольфсбурга в компенсований час. Матч закінчився з рахунком 2:2.

Вже на другій хвилині гості вийшли вперед завдяки голу Максента Лакруа, але за 12 хвилин господарі поля зрівняли цифри на табло, а автором голу став Філіпп Макс.

Потім на 36 хвилині гості знову вийшли вперед, коли голом відзначився Кевін Беренс. Але на другій компенсованій хвилині господарі поля втекли від поразки завдяки голу Омара Мармоша.

Після 23 турів Айнтрахт набрав 34 очки і посідає шосте місце у Бундеслізі – це вже четверта гра без перемог при двох поразках. Вольфсбург має 25 очок та 12 рядок, і це вже сьома зустріч без перемог.

Айнтрахт Франкфурт — Вольфсбург 2:2

Голи: Макс, 14, Мармош, 90+2 — Лакруа, 2, Беренс, 36.

Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Тута, Кох, Пачо — Бута (Баум, 90), Діна-Ебімбе, ван де Бек (Шаїбі, 67), Макс (Нкунку, 67) — Кнауфф (Чендлер, 90), Мармош — Екітіке (Баоя, 77).

Вольфсбург: Кастельс — Баку, Лакруа, Єнц, Меле Педерсен — Герхардт, Арнольд — Маєр (Віммер, 72), Вінд (Вранкс, 89), Паредес — Беренс (Нмеча, 73).

Попередження: Екітіке, Діна-Ебімбе — Герхардт.