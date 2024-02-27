Німеччина

Клуб посідає 11-те місце турнірної таблиці німецької Бундесліги.

Аугсбург є єдиною з 96 команд, що виступають у топ-5 лігах (АПЛ, Ла Ліга, Серія А, Бундесліга, Ліга 1), яка ще жодного разу у сезоні-2023/24 не зберегла свої "ворота" сухими.

Попри цю невдалу серію, колектив Єсса Торупа посідає одинадцяте місце турнірної таблиці чемпіонату Німеччини. Їхній захист також не є найгіршим у турнірі (показник пропущених голів вищий у п'яти команд).

У наступному, 24-му турі німецької Бундесліги, Аугсбург гостюватиме у Дармштадта, який наразі є найгіршою командою турніру. Матч відбудеться у суботу, 2 березня.