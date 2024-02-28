Німеччина

Талановитий француз хоче стати легендою мюнхенського гранда.

Юний вінгер мюнхенської Баварії Матіс Тель прийняв рішення залишитися в своєму поточному клубі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, напередодні агент 18-річного француза зустрівся з керівництвом "червоних", щоб обговорити майбутнє молодого футболіста.

Зазначається, що зустріч мала позитивний характер, та у Баварії розраховують на Теля у своєму майбутньому проєкті.

Тель також захотів залитися в Мюнхені, оскільки мріє стати легендою клубу.

У поточному сезоні Матіс Тель провів за Баварію 29 матчів у всіх турнірах (760 хвилин), в яких він забив 6 голів та віддав 4 асисти.